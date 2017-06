Diversas autoridades, famosos e a nata do jornalismo brasileiro se despediram do jornalista Jorge Bastos Moreno, falecido nesta quarta-feira (14). Entre os nomes, o ministro do STF Gilmar Mendes, jornalistas como Pedro Bial, Ali Kamel, Ancelmo Gois e Míriam Leitão. Moreno morreu, aos 63 anos, de edema agudo de pulmão decorrente de complicações cardiovasculares

Comentários