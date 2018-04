Amigos, familiares e o público em geral se juntaram no funeral do físico Stephen Hawking

O público lotou as ruas de Cambridge neste sábado para o funeral do físico britânico Stephen Hawking, saudado por outro cientista como “uma mente aprisionada vagando pelo cosmos”.

Hawking, paralítico desde jovem por uma doença degenerativa, superou as probabilidades contra ele e se tornou o cientista mais célebre de sua época.

Seu trabalho foi desde as origens do próprio universo, passando por viagens no tempo e sondando buracos negros no espaço.

A morte do cientista de 76 anos de idade foi lamentada por seus filhos Robert, Lucy e Timothy, acompanhados por convidados, incluindo o dramaturgo Alan Bennett, o empresário Elon Musk e a modelo Lily Cole.

As cinzas de Hawking serão enterradas na Abadia de Westminster em junho, entre alguns dos maiores cientistas da história, como Isaac Newton e Charles Darwin.

A doença

Hawking morreu depois de uma vida sondando as origens do universo, os mistérios dos buracos negros e a natureza do próprio tempo. Assolado pela Esclerose Lateral Amiótrofica, uma debilitante doença neurodegenerativa motora que desenvolveu a partir dos 21 anos, ele passou a maior parte da vida confinado a uma cadeira de rodas.

Devido à deterioração de sua condição, ele teve que recorrer a um sintetizador de voz para falar e ao movimento das sobrancelhas para se comunicar. No dia 14 de março, o astrofísico morreu enquanto dormia após sua saúde deteriorar muito.

