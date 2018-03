Amigos Gourmet abre suas portas para receber chefs e convidados com cardápio especial, tendo o cordeiro como carro-chefe

Nesta quinta-feira (22) o Amigos Gourmet recebeu chefs de cozinha e empresários para um jantar especial. No cardápio um delicado hambúrguer preparado ao estilo libanês, que o chef Eduardo Annes, também conhecido por Dudu, denominou de kaftaburguer, tendo as especiarias como ponto alto do hambúrguer, elaborado a partir de cortes especiais de pernil de cordeiro. Tomate e cebola grelhados complementaram o prato, com uma saborosa e delicada maionese caseira que deu um toque mais ácido ao prato.

Como prato principal, o noque de batata com um delicioso ragu de pescoço de cordeiro, chegando à mesa ainda fumegante e marcado pelo molho de tomate, onde não faltou um toque picante. A surpresa da noite ficou para os macarrons, ofertados pela chef Déa Schein, uma iguaria que ela prepara com excelência e que selou o encerramento do encontro com chave de ouro.

A Amigos Gourmet que está com suas portas abertas em zona nobre da Capital, desde dezembro último, comercializando cortes especiais de cordeiro, conta com um mix de produtos capaz de atender a todos os paladares. A empresa é administrada pelos sócios, amigos e gourmets Alberto Koehler, Danilo Annes, Eduardo Bulcão, Eduardo Annes e Pedro Cláudio Gigena. O endereço é Rua Comendador Creidy, 120, próximo ao Shopping Iguatemi.

Silvino Marcon, Marino e Rafaela Burlani e Alberto Koheler.Fotos: divulgação Danilo Annes, Déa Schein, Ney Silva e Silvio Marcon. Foto: divulgação Pedro Claudio Gigena

