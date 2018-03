Amigos Gourmet, uma marca que chega para revolucionar o segmento gastronômico

Um grupo de amigos, que há muitos anos se encontram ao redor de uma boa mesa, cozinhando, trocando receitas e fortalecendo seus laços de amizade deu origem a uma nova empresa no segmento gastronômico, que chega para revolucionar o mercado de carnes. É a Amigos Gourmet que está com suas portas abertas em zona nobre da Capital, desde dezembro último, comercializando cortes especiais de cordeiro, com um mix de produtos capaz de atender a todos os paladares.

No Amigos Gourmet, os diferenciais começam pelo produto. São animais criados em uma fazenda em Lavras do Sul, abatidos entre seis e oito meses. A carne recebe certificação e sai do frigorífico com o selo Qualidade Gourmet, atendendo a todas as exigências, chegando ao consumidor final a preços atraentes, abaixo da concorrência. O atendimento é personalizado, sob a tutela de Pedro Cláudio Gigena, que reitera a importância de um serviço de excelência, com entrega em qualquer local da região metropolitana e arredores. Já, os sócios Alberto Koheler e Danilo Annes também adiantam que muitas novidades estão por vir no Amigos Gourmet, com portas abertas para aqueles que quiserem conhecer tudo o que a empresa disponibiliza aos amantes da gastronomia.

A novidade não para por aí. A casa que abriga a empresa, próxima ao Shopping Iguatemi, em breve terá um espaço para receber confrarias e amigos que queiram preparar seus cardápios para grupos fechados, além de um fogo de chão e uma cozinha já montada, de onde o chef Dudu Annes um dos sócios, cria cardápios especiais para convidados, tendo, é claro, o cordeiro como ponto alto de cada menu.

Nesta quinta-feira (22) o Amigos Gourmet recebeu chefs de cozinha e empresários para um jantar especial. No cardápio um delicado hambúrguer preparado ao estilo libanês, que o chef denominou de kaftaburguer, tendo as especiarias como ponto alto do hambúrguer, elaborado a partir de cortes especiais de pernil de cordeiro. Tomate e cebola grelhados complementaram o prato, com uma saborosa e delicada maionese caseira que deu um toque mais ácido ao prato. Como prato principal, Dudu Annes escolheu o noque de batata com um delicioso ragu de pescoço de cordeiro, chegando à mesa ainda fumegante e marcado pelo molho de tomate, onde não faltou um toque picante. Como sobremesa, nada mais nada menos do que os macarrons da chef Déa Schein, uma das convidadas deste encontro.

