Acontece AMMANN comemora 150 anos de uma trajetória de sucesso

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2019

Hans-Christian Schneider, CEO da Ammann , prestigiou a festa de comemoração dos 150 Anos , que contou também com a presença do Presidente da Ammann do Brasil, Gilvan Medeiros Pereira, diretoria e colaboradores da fábrica gaúcha Foto: FABIANO PANIZZI/DIVULGAÇÃO Foto: FABIANO PANIZZI/DIVULGAÇÃO

Desde a sua fundação, em 1869 na Suiça, a trajetória da Ammann foi marcada pela inovação. Muita coisa mudou nestes 150 anos de história até que a empresa conquistasse o título de líder mundial na produção de centrais de mistura, máquinas e serviços para a indústria da construção rodoviária e de transporte.

A busca constante pela inovação já estava presente em 1908, quando a Ammann obteve a patente de uma máquina revolucionária para a época , combinando usina de mistura de asfalto e pavimentadora e foi concebida especialmente com o objetivo de eliminar um perigo emergente à saúde: a grande quantidade de poeira gerada pelo tráfego de veículos.

Desde então, a tecnologia utilizada pela Ammann é desenvolvida e continuamente aprimorada para produzir equipamentos, instalações e serviços que ajudam seus clientes a encontrar soluções para seus desafios diários. Atualmente, essas soluções envolvem cada vez mais a sustentabilidade no sentido de minimizar os impactos ao meio ambiente e preservar os recursos naturais , beneficiando as futuras gerações.

Equipamentos de compactação são fabricados para atingir as metas no menor número de passagens, diminuindo a queima de combustível e o desgaste das máquinas. As pavimentadoras apresentam alto grau de automação para otimizar o uso de material e as centrais de mistura de concreto e asfalto utilizam tecnologia para permitir a produção com porcentagens extremamente altas de materiais reciclados gerando economia e menor liberação de gases nocivos à atmosfera, colaborando de forma decisiva para a preservação do planeta.

Inaugurada em abril de 2013 , a unidade brasileira da Ammann localizada em Gravataí, produz as usinas de asfalto da série Prime ( ACM Prime 100, ACM Prime 140 e ACM Prime 210) suprindo a necessidade dos países da América do Sul, América Central e América do Norte.

Hans-Christian Schneider, CEO da Ammann , prestigiou a festa de comemoração dos 150 Anos , que contou também com a presença do Presidente da Ammann do Brasil, Gilvan Medeiros Pereira, diretoria e colaboradores da fábrica gaúcha.

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário