Amor aos Pedaços prepara receita exclusiva para o Dia dos Pais

O Dia dos Pais é comemorado no segundo domingo de agosto e, para a ocasião, a Amor aos Pedaços, precursora na venda de bolos em fatia e criadora do famoso doce Bicho de Pé®, desenvolveu uma receita especial em homenagem aos papais de todo o Brasil: o Bolo do Papai.

Com brigadeiro 70% cacau como ingrediente principal, a sobremesa é a pedida ideal para celebrar o Dia dos Pais. O bolo é feito com massa de chocolate meio amargo recheada e coberta com o brigadeiro 70%, envolto por uma deliciosa cobertura de chocolate meio amargo e um leve toque de rum. Para finalizar, o doce no estilo naked é decorado com morangos frescos e açúcar de confeiteiro.

O Bolo do Papai estará disponível em todas as lojas da rede, a partir de agosto, nas opções inteiro ou fatia.

A novidade da Amor aos Pedaços pode ser encontrada em todas as lojas da doçaria. Descubra a loja mais perto de você em amoraospedacos.com.br/lojas

Sobre a Amor aos Pedaços:

Fundada em 1982, a rede de doçarias Amor aos Pedaços conta hoje com mais de 50 lojas no País. Comandada por Ivani Calarezi e Silvana Abramovay Marmonti, é reconhecida pelo seu método de fabricação, que confere um sabor delicioso e único a cada um dos produtos criados. Nas vitrines são mais de 130 produtos oferecidos aos clientes entre doces, bolos, tortas, pavês, mousses, sorvetes e salgados. Uma das criações mais famosas foi o doce cor-de-rosa batizado – e patenteado – como Bicho de Pé® além de ser inovadora na venda de bolo vendido por fatias.

