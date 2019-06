“Amor Gramado – Onde o Amor se Encontra” o mais novo evento de Gramado para 2020

A Gramadotur anunciou, em conjunto com a Prefeitura de Gramado, o AMOR GRAMADO, o mais novo projeto para a cidade, com enorme potencial de crescimento. Gramado está entre os 10 destinos mais populares do mundo para lua de mel no ranking do facebook. Gramado foi eleita a cidade brasileira favorita dos turistas em pesquisa, o destino é o mais bem avaliado no País, junto a todos estes números, a organização objetiva transformar Gramado na capital nacional do amor.

Intitulado “Amor Gramado – Onde o Amor se Encontra”, o projeto terá uma programação multicultural, entre os dias 05 a 14 de junho de 2020 “iremos contemplar as diversas manifestações artísticas que se relacionam com o amor”, contou o presidente da Gramadotur, Edson Néspolo.

Saraus literários com contos românticos, espetáculos teatrais que abordam os relacionamentos, filmes clássicos de romance e uma programação musical por todos os cantos da cidade. Palestras sobre literatura e relacionamentos e oficinas de poesia e fotografia formam a parte educacional do projeto. As atividades terão o potencial de gerar o debate e a reflexão sobre o amor na contemporaneidade e os seus mais diversos significados. Somado a isso, está sendo planejada uma série de ações para atrair e surpreender o público durante 10 dias de evento. Estas atividades serão contadas ao longo do ano nas redes sociais do Amor Gramado.

“Gramado irá transbordar de amor, a programação será ampla contemplando a rede hoteleira, o comércio local e as ruas da cidade com uma decoração que vai fazer o visitante suspirar”, disse Néspolo. Parcerias com restaurantes, promoções com as lojas, passeios turísticos especiais e shows gratuitos, todos farão parte deste novo projeto que a Gramadotur está planejando para 2020.

