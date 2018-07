Ampliação de atendimento pediátrico

Desde segunda-feira, o atendimento pediátrico em Campo Bom está ampliado. A medida, segundo o prefeito Luciano Orsi, consiste no aumento do número de médicos, bem como do horário de atendimento no Centro Materno-Infantil e no Hospital Lauro Reus. A ação foi possível graças a um aditivo, assinado pelo prefeito na última semana, para a contratação de mais profissionais durante os finais de semana e nos dias com maior procura pelo serviço.

