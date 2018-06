Ampliação do aeroporto de Passo Fundo

Foi lançado o edital para expansão do Aeroporto Lauro Kortz, de Passo Fundo. A solenidade ocorreu na tarde desta sexta (22), no auditório da Biblioteca Central da Universidade de Passo Fundo. O investimento é de R$ 55 milhões, dos quais 97% provenientes da União e 3% do Estado. O gerenciamento da licitação fica a cargo do governo estadual. A obra deve ser iniciada ainda no segundo semestre.

