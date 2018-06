O governo do Estado e o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil lançam, nesta sexta-feira (22), o edital para ampliação do aeroporto de Passo Fundo. A solenidade ocorre às 14h30 no auditório da Biblioteca Central da Universidade de Passo Fundo. O evento terá a presença do governador José Ivo Sartori e do ministro dos Transportes, Valter Casemiro.

