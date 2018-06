Ampliação do aeroporto de Santo Ângelo

O governo do Estado recebeu da Secretaria Nacional de Aviação Civil o anteprojeto para a ampliação e modernização do Aeroporto Sepé Tiaraju, em Santo Ângelo. Os serviços, orçados em R$ 38 milhões, receberão recursos da União, com contrapartida do Estado. A execução do projeto elevará a categoria do aeroporto e possibilitará o pouso e a decolagem de aviões de maior porte.

