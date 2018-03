Ampliada parceria para confecção de documentos

A confecção de cédulas de identidade no RS será ampliada para mais dois municípios: Cacequi e Campo Novo. A assinatura da parceria que viabiliza a expansão ocorreu nesta quinta-feira (8), com a presença do secretário da Segurança Pública, Cezar Schirmer, do diretor-geral do Instituto-Geral de Perícias, Eduardo Lima, e dos prefeitos de Cacequi de Campo Novo.

Deixe seu comentário: