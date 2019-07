Ampliado o período educativo de orientação aos motoristas e usuários da faixa exclusiva de ônibus da rodoviária de Porto Alegre

Em razão das férias de inverno das escolas e faculdades, e o consequente baixo fluxo de veículos, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa que será ampliado o período educativo de orientação aos motoristas e usuários da faixa exclusiva de ônibus da rodoviária, que seria encerrado na segunda-feira, dia 22. Nesta primeira fase do projeto definitivo de reorganização da operação do transporte coletivo no entorno da rodoviária, já é possível observar a diminuição da fila de ônibus, que se formava desde a saída do Túnel da Conceição antes da implantação, e um menor tempo de permanência dos destes veículos nas novas estações de parada para o embarque de passageiros.

Com a nova configuração, os coletivos podem utilizar as duas faixas exclusivas para ultrapassar em segurança e se posicionar nos seus respectivos terminais, onde as linhas foram distribuídas por eixo. No embarque A, as linhas que atendem as avenidas Ipiranga, Bento Gonçalves, Edgar Pires de Castro, Nonoai, Cavalhada e Padre Cacique, além das linhas Madrugadão e Circular Centro. O embarque B é destinado para as linhas que atendem o eixo das avenidas Osvaldo Aranha e Protásio Alves.

Os objetivos desta implantação são a priorização do transporte coletivo e a melhoria da circulação, e não a autuação pelo desrespeito à sinalização. A reorganização vai trazer mais agilidade nas viagens e diminuição do tempo de deslocamento dos usuários, o que atrai novos passageiros com a melhora da qualidade do serviço. Além disso, com viagens mais rápidas, sem congestionamento, é possível economizar combustível, o que reflete positivamente no menor reajuste da tarifa.

