AMRIGS promove capacitação na área médica

A AMRIGS (Associação Médica do Rio Grande do Sul) promove no dia 1º de março, palestras na área de biomedicina.

A primeira abordagem fala dos Desafios dos Medicamentos Biológicos e Biossimilares. O tema será trazido por Aline Zamboni Machado, graduada em Ciências Biológicas e Farmácia e mestre em Biologia Molecular. A palestrante é, ainda, doutora em Ciências e atua como gerente científica na área de oncologia na Roche Farmacêutica.

Em seguida, o tema a ser apresentado será Estatística Aplicada a Estudos Clínicos. Quem ministra a palestra é Maurício Cristiano Rocha Junior, graduado em Biomedicina e doutor em Biociências. Atua como coordenador médico científico na área de oncologia na Janssen-Cilag Farmacêutica.

Informações e inscrição através do e-mail capacitacao@amrigs.org.br ou pelo telefone (51) 3014-2039. A atividade acontece no Centro de Eventos AMRIGS (Avenida Ipiranga, 5311), em Porto Alegre (RS), a partir das 19h. A inscrição é gratuita e deve ser feita até o dia 26 de fevereiro. O número de vagas é limitado. Para os presentes haverá emissão de certificado online.

