A senadora Ana Amélia Lemos (PP) deixou o Hospital Geral de Caxias do Sul na manhã dessa quarta-feira, após passar a noite em observação. Conforme a sua assessoria, a parlamentar sentiu cansaço e tontura e foi diagnosticada com crise hipertensiva motivada por estresse. Ela cancelou a agenda no Estado e retornou para Brasília.

