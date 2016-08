Ana Amélia propõe que emenda de R$ 150 milhões da bancada gaúcha seja destinada à segurança

A senadora gaúcha Ana Amélia (PP) anunciou, na última sexta-feira, a proposta ao coordenador da bancada gaúcha no Congresso Nacional, deputado Giovani Cherini, “para que a emenda da nossa bancada ao Orçamento da União do próximo ano seja destinada para a área da segurança pública”.

A senadora explica que “é a forma dos parlamentares gaúchos ajudarem o Estado no combate à criminalidade e a essa grave situação enfrentada na área. Os recursos poderão ser usados para estruturação, reaparelhamento, modernização e outras ações para fortalecer as polícias no Rio Grande do Sul. Coloquei o gabinete à disposição do governador, em Brasília, para combater essa crise”.

A avaliação de Cherini

Coordenador da bancada gaúcha em Brasília, que inclui os três senadores e 31 deputados federais, o deputado Giovani Cherini (PR) conversou sábado com o colunista e adiantou que a proposta será submetida ao bloco. “A bancada decide”, esclarece. Segundo Cherini, a bancada gaúcha dispõe de um total de R$ 150 milhões a título de emenda conjunta. Estes recursos podem ser utilizados em projetos específicos, embora não possam contemplar custeio ou salários, “a não ser que a lei relativa às emendas seja alterada”.

Segurança e gabinete da crise

A decisão do governo do Estado de adiar por 30 dias o anúncio do nome que será indicado para comandar a Secretaria da Segurança Pública poderá revelar uma situação nova: a absoluta inutilidade da pasta, que consome valiosos recursos humanos e materiais, retirados de todo o sistema da segurança do Estado. Existe a possibilidade do comando ficar com o vice-governador Paulo Cairolli, a quem se reportariam diretamente a Chefia de Polícia, o comando da Brigada Militar e as direções dos demais órgãos da segurança, como Susepe e Instituto-Geral de Perícias.

Números e realidade

Se chegar a 150, o total do efetivo que será enviado ao Estado para reforçar o policiamento ostensivo representa uma terça parte do total de policiais civis, militares e de outras áreas da segurança fora das ruas ou em funções burocráticas ou cedidos à Casa Militar, aos poderes Legislativo e Judiciário e prefeituras.

Sinal verde para o Aeromóvel de Canoas

Responsável pelo atendimento ao Brasil e a outros 19 países da América Latina, o CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina) decidiu incluir o aeromóvel como modal de transporte para todos os projetos de mobilidade que forem apresentados à instituição. A decisão foi tomada pelo vice-presidente da América Latina do CAF, Victor Rico, que participou do Seminário da Cadeia Produtiva do Aeromóvel, coordenado pelo prefeito Jairo Jorge, em Canoas, para debater o projeto local do aeromóvel.

O executivo do CAF se disse “impressionado” com o projeto de implantação de Canoas e, sobretudo, com o modal. Ele já propôs esta agenda em Brasília e chamou Canoas para um encontro. Outro resultado positivo do seminário está na decisão do CAF de abrir uma linha de financiamento específica para os concessionários do sistema. Em Canoas o próximo passo será a realização de uma consulta pública, em meados de setembro, para o lançamento do edital de concessão do aeromóvel.

Em Brasília

O colunista estará a partir desta segunda-feira em Brasília acompanhando os desdobramentos do julgamento do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff.

