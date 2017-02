Ana Hickmann relata sentir “medo constante” desde que sofreu atentado no ano passado

Ana Hickmann ainda carrega sequelas psicológicas do ataque que sofreu em um hotel de Belo Horizonte (MG) em maio do ano passado.

Na ocasião, Rodrigo Augusto de Pádua, que dizia ser fã da apresentadora, tentou invadir o quarto onde ela estava hospedada.

Armado, ele ameaçou a ex-modelo, que estava acompanhada dos cunhados, Gustavo Corrêa e Giovana Oliveira. Rodrigo chegou a atirar contra Giovana e, em seguida, foi baleado e morto por Gustavo Corrêa.

Em entrevista à revista “Quem”, a apresentadora falou sobre o que mudou em sua rotina após o atentado e citou o “medo constante” que passou a sentir.

“Antes do que aconteceu em Belo Horizonte eu era bem desligada, muito tranquila com tudo. Mas, infelizmente, depois do que aconteceu comigo, uma nova Ana apareceu para ficar mais atenta. Sei que nunca mais vou ter aquela tranquilidade. É sempre uma atenção redobrada com tudo. Esse medo constante, infelizmente, continua. Espero que um dia isso passe. De verdade”, contou.

Ana Hickmann destacou também sobre seu amor pelos cães durante a conversa realizada em sua casa no interior de São Paulo.

“Cresci com animais. Sou uma menina do interior. Ensino o Alê a amar e a respeitar os bichos desde que ele estava na minha barriga. Afinal, sou mãe de todos!”, brincou ao falar sobre o filho com Alexandre Corrêa, que está prestes a completar três anos.

