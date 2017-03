Ana Hickmann relembra época em que desfilou para Victoria’s Secret

Antes de se tornar apresentadora e empresária de sucesso, Ana Hickmann trabalhou como modelo internacional, morando em Paris (França) e Nova York (EUA). Nos Estados Unidos, a gaúcha realizou o sonho de muitas meninas que almejam o mundo da moda: desfilar no Victoria’s Secret Fashion Show, um dos eventos mais esperados do ano, cuja edição de 2016 acontece nesta quarta-feira (30), na capital francesa.

A apresentadora relembrou os dois anos no elenco principal da marca de lingerie (2001 e 2002), ao lado de nomes como Gisele Bündchen, Heidi Klum, Raquel Zimmermann, Tyra Banks e Adriana Lima. Logo no primeiro ano de residência em Nova York, em 2000, Ana conheceu os produtores do evento. Sua estreia na marca foi em uma campanha dirigida por Michael Bay (“Transformers”). No ano seguinte, ela participou primeira vez do desfile.

“Receber o convite para fazer o casting me deixou eufórica. Convite para o catálogo, você já acha o máximo. Para campanha, seu coração dispara. Quando passa para o show, então, é o acontecimento do ano na sua vida porque realmente faz muita diferença na vida de qualquer modelo”, relembra. Ana continuou trabalhando com a marca até 2003, um ano antes de retornar de vez ao Brasil.

Não pensem que é fácil entrar para o estrelado elenco, que neste ano conta com Kendall Jenner, Alessandra Ambrosio, Gigi Hadid e Izabel Goulart. Gingado, simpatia, sensualidade, beleza e boa forma são requisitos essenciais para quem vai cruzar a passarela mais brilhosa do mundo.

Para encarar a caminhada de lingerie, Ana não saia da academia e se preocupava em manter o bronzeado.

Ana relembra do frio na barriga que sentiu e contou que, antes de cruzar a passarela, fazia o sinal da cruz e uma oração ao anjo da guarda.

Comentários