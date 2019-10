Ana Maldonado promove workshop sobre design inspirado na natureza

Uma pausa na rotina do trabalho, um espaço para respirar e focar nas tarefas da criação. Um momento para refletir e pensar nas ideias que ajudem a buscar inspirações em elementos naturais para criar projetos autorais. Essa é a reflexão que a designer Ana Maldonado traz em seu workshop “Da Inspiração ao Projeto Autoral – o mundo das marcas e o uso dos elementos naturais para pensar design”. O curso marca o início do projeto #naveassunta, formado por pequenos encontros que têm como temas assuntos ligados à comunicação. O primeiro #naveassunta acontece nos dias 6 e 7 de novembro, das 19h às 23h, na navecomunica, em Porto Alegre.

Com duração de oito horas, o objetivo do workshop é propor para estudantes e profissionais do design, da publicidade e propaganda, da arquitetura e de áreas afins, outros caminhos para a inspiração, muitos deles ligados à natureza e a tudo o que nos rodeia. Ana propõe ampliarmos o olhar para buscarmos aquilo que está lá e sempre enxergamos, mas que não percebemos como algo que possa fazer parte do nosso universo criativo. “Vivemos um período onde estamos cada vez mais conectados e distraídos aos mesmo tempo. Quero levantar perguntas: qual a nossa identidade para um caminho autoral de criação? A primeira impressão da marca realmente é a que fica?”, antecipa a designer.

Entre os assuntos nos dois dias de curso o processo da marca e suas dimensões; de onde vêm as ideias; as marcas humanas além do lucro; a distração como geração de ideias; projetos autorais que vêm da natureza; as funções dos produtos e os novos produtos; e a natureza como um modelo para a criação. “A ideia é propor um debate e trocar conhecimento. Passar impressões, ouvir, aprender e dividir”, explica. “O conhecimento quando é compartilhado ganha em qualidade e abrangência”.

Ana Maldonado é graduada em Design e pós-graduada em Marketing e Comunicação, professora nas faculdades de Publicidade e Propaganda e Design na ESPM-Sul, curso o qual ajudou a implementar e foi diretora nos cinco primeiros anos. É sócia-fundadora da navecomunica, empresa de Design e Assessoria de Comunicação, que tem atuação nacional desde o ano de 2003.

Ingressos pela plataforma Sympla (https://www.sympla.com.br/da-inspiracao-ao-projeto-autoral__692377). Mais informações por email nave@navecomunica.com.br ou pelas redes sociais.

