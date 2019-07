Ana Maria Braga confunde João Gilberto com Gilberto Gil e parabeniza Felipão pela vitória na Copa América

Nenhuma segunda-feira começou mais “brava” que a de Ana Maria Braga. A apresentadora divertiu seu público na manhã deste dia 8 depois de trocar os nomes de João Gilberto com o de Gilberto Gil e parabenizar o ex-técnico da Seleção Brasileira, Felipão, pelo título deste domingo (07), da Copa América.

“Samba da Minha Terra, de Gilberto Gil, abrindo a nossa manhã, uma doçura de voz, inclusive essa frase agora é dele, de uma das músicas de que a gente tem que pensar, porque, diz ele ‘Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho'”, disse a apresentadora, abrindo o programa “Mais Você”, da TV Globo.

Ela chegou a ser interrompida pelo companheiro de estúdio, Louro José, que a corrigiu, dando o crédito correto, do músico João Gilberto. Mas, na hora, a apresentadora não percebeu o erro e continuou. Depois, Ana Maria ainda parabenizou a Seleção Brasileira, que foi campeã da Copa América no domingo, com vitória sobre o Peru no Maracanã. Mas, em vez de falar o nome do atual técnico, o Tite, ela atribuiu o cargo de comandante da canarinho a Felipão, que já dirigiu a Seleção no passado e, hoje, é treinador do Palmeiras. O caso viralizou nas redes sociais.

Perfil

A apresentadora admitiu que criou um perfil no Tinder, sem, no entanto, se identificar. “Era outro nome, mas eu queria saber como era, aprender. É legal, mas não podia responder a verdade. Aquilo começou a ficar uma coisa de doido. Eu não posso fazer um negócio desses porque nem ia conseguir dormir. E tinha cada cara legal. Na primeira conversa, terminava. Como é que vai explicar aquilo que é inexplicável? Eu não podia!”, explicou Ana, reclamando da solidão. “E você nem pode usar aplicativo. É uma bomba atômica. Imagina se eu convido algum homem para jantar ou para ir na praia. Acabou a vida dele! Você não tem o direito de paquerar, de experimentar”, completou ela, alvo de flerte de vendedor durante o matinal.

Cena de sexo

Na semana passada, no quadro “Momento Vídeo Show”, do “Mais Você”, Ana Maria Braga exibiu uma cena picante. Na imagem, que foi transmitida pelo telão, Vivi Guedes (Paolla Oliveira) e Chiclete (Sérgio Guizé) aparecem trocando carícias na novela “A Dona do Pedaço”, exibida pela mesma emissora.

Ao ver o vídeo, Louro José se desesperou.”Para! Corta! Tira! Não pode essa hora”, gritou ele.”A gente não pode esse horário”, completou Ana Maria, aos risos. O mascote do programa ainda brincou com a traição sofrida por Camilo (Lee Taylor) na trama de Walcyr Carrasco.”Teremos um unicórnio na novela”, comentou Louro.

