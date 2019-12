Celebridades Ana Maria Braga confunde nome de Ariana Grande e faz alegria de internautas

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2019

As divertidas gafes de Ana Maria Braga em 2019 só aumentam Foto: Reprodução Foto: Reprodução

As divertidas gafes de Ana Maria Braga em 2019 só aumentam. Na última quarta-feira (25), a apresentadora começou o seu programa “Mais Você”, da TV Globo, ao som de Santa Tell Me, música de Natal de Ariana Grande, mas se confundiu ao dizer o nome da cantora.

Os internautas não perdoaram Ana Maria Braga e viralizaram a situação, já que os erros da apresentadora da TV Globo não são nenhuma novidade.

“Adriana Grande te acordando agora de manhã”, disse Ana Maria Braga. Louro José, até tentou corrigir o erro: “É Ariana”, disse ao fundo o parceiro dela.

