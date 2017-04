Ana Maria Braga diz, ao vivo, que estamos no ano 2021

Ana Maria Braga fez uma visita aos estúdios da novela “Liberdade, Liberdade” na manhã desta quinta-feira. Usando roupas de época, Ana Maria circulou pela cidade cenográfica para falar da trama e da história do Brasil.

A apresentadora, no entanto, cometeu uma pequena gafe. Ao sair do local, ela disse que iria deixar os anos 1700 e voltar para o ano 2021, se referindo aos dias atuais. Louro José percebeu a gafe e questionou: “2021?”. Pouco depois, ela se corrigiu: “Século 21”. “Liberdade, Liberdade” estreia no dia 11 de abril. (AD)

