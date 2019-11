Ana Maria Braga e novo namorado francês foram fotografados em shopping do Rio

Ana Maria Braga foi clicada ao lado de seu namorado em um shopping do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (14). Segundo a assessoria da apresentadora do Mais Você, da TV Globo, seu novo amado é o francês Johnny Lucet.

Os dois foram flagrados abraçadinhos, e Ana Maria ganhou um beijo carinhoso durante o passeio, que foi acompanhado do filho de Johnny. Coincidência ou não, Ana Maria aproveitou as últimas férias em Paris, e chegou a participar da Semana de Moda da cidade.

O último romance público de Ana Maria foi em 2017 com o publicitário Rui Gregolim. Ela também foi casada com Eduardo de Carvalho de 1980 a 1992, Carlos Madrulha, de 1997 a 2002 e Marcelo Frisoni, de 2007 a 2009.

Cozinha

No último domingo (10), Ana Maria Braga impressionou seus seguidores com uma publicação nas redes sociais.

Em sua conta no Instagram, a apresentadora compartilhou em sua conta no Instagram algumas fotos em que aparece em sua luxuosa cozinha.

“Memórias do fim de semana. Cozinhando com amor para os meus amores”, escreveu ela na legenda.

Rapidamente, a publicação ficou repleta de comentários.”Linda sua cozinha, adorei”, elogiou uma internauta.

Convidado nervoso

No último dia 4 de novembro, Ana Maria Braga recebeu Rodrigo, um dos participantes do Jogo de Panelas, quadro do programa Mais Você, da Rede Globo.

Assim que entrou na atração, ele já estava bem nervoso. Quano se sentou à mesa, a apresentadora ofereceu café e Rodrigo deu uma resposta muito sincera.

“Olha, eu estou tão nervoso que eu não sei se vou conseguir engolir alguma coisa”, disse ele.

Ana Maria fez questão de acalmar o rapaz. “Você vai se acalmar. A mão está fria, gelada na verdade! Suando, olha isso! Eu juro que eu não mordo, o papagaio de vez em quando”, brincou ela, se referindo ao mascote Louro José.