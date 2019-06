Ana Maria Braga, Faustão e Fátima Bernardes enviam apoio para o filho de Luciano Huck e Angélica após o acidente

Fátima Bernardes e Ana Maria Braga enviaram mensagem de apoio a Angélica e Luciano Huck após o filho do meio do casal, Benício, de 11 anos, sofrer um acidente durante prática de wakeboard no final de semana durante passeio em Ilha Grande, Costa Verde do Rio.

Ao bater com a cabeça em uma prancha, o pré-adolescente teve traumatismo craniano e precisou ser operado. “Eu, particularmente, quero mandar um beijo muito grande também para todos da família. Desejar recuperação muito rápida para o Benício. Esse susto mais uma vez muito grande. Mas, felizmente, ele está indo bem, está se recuperando bem. E a gente fica aqui na nossa torcida, nas nossas orações para que tudo passe o mais rapidamente possível e a rotina da família possa voltar ao normal. Um beijo Luciano, Angélica, Joaquim, Eva e Benício”, disse a namorada de Túlio Gadêlha na abertura do “Encontro com Fátima Bernardes” desta segunda-feira (24).

“Vai ser um grande aprendizado”, disse Ana Maria

No encerramento do “Mais Você”, um pouco antes, foi a vez de Ana Maria se solidarizar com o casal de apresentadores. “Quero mandar um coração enorme, uma oração enorme para essa família que eu amo. Isso tudo vai ser um grande aprendizado como tudo na vida. Então, um beijo, meninos. Fiquem bem”, disse Ana. “Eles são incríveis! Estamos juntos, Lu, sempre. Valeu, Benício! Volta logo para casa, moleque, olha lá!”, completou o Louro José.

Outro a desejar melhoras para o garoto foi Fausto Silva. “Benício, meu companheirinho de viagem, que você saia logo do hospital. Temos muita coisa para fazer, muitos lugares para ir. Vamos virar o jogo rapidinho!”, afirmou o apresentador. Inicialmente, as informações davam conta que quem havia se acidentado era Joaquim, filho mais velho de Angélica e Huck. No meio da manhã de domingo (23), o apresentador do “Caldeirão” se manifestou através de um comunicado e esclareceu como aconteceu o acidente.

Alta

Huck contou que o filho do meio não chegou a perder a consciência na hora do acidente. “Mas fez um afundamento relevante e achamos que tinha que vir pro hospital. Ele operou e está bem. Não tem previsão de alta, não temos que ter pressa. Uma cirurgia neurológica é uma cirurgia neurológica. Temos que fazer tudo com calma, um passinho de cada vez. Por mais traumático que seja para os pais e para ele, temos que aprender nessas situações difíceis”, disse, agradecendo as mensagens de apoio. Em 2015, a família dos apresentadores se envolveu em acidente de avião, no qual Huck fraturou uma vértebra.