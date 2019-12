Celebridades Ana Maria Braga teria tatuado nome do novo namorado

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2019

Foto publicada em uma rede social teria revelado a homenagem ao francês Johnny Lucet Foto: João Miguel Jr/Divulgação (Foto: João Miguel Jr / Divulgação) Foto: João Miguel Jr/Divulgação

Em uma foto publicada na internet, Ana Maria Braga teria revelado aos fãs uma nova tatuagem. A arte corporal aparece de relance em seu antebraço e, tudo indica, que grafa o nome do novo namorado: Johnny.

A apresentadora foi fotografada no mês passado com o francês Johnny Lucet, supostamente homenageado com a tatuagem. O casal passeava em clima de romance em um shopping no Rio de Janeiro. À época, a assessoria de imprensa de Braga disse que o namoro era recente, mas não deu detalhes sobre como se conheceram.

Em setembro, a global tirou duas semanas de férias e viajou para a região de Borgonha, na França, conhecida por produzir queijos e vinhos. Ela também causou frisson ao participar da Semana de Moda de Paris. Ela teria conhecido o par durante essa viagem. Antes desse novo relacionamento, a loira estava solteira desde 2009.​

Voltar Todas de Celebridades

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário