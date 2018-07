Anac autoriza aérea argentina Avian a funcionar no Brasil

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou o funcionamento no Brasil da estrangeira Avian Lineas Aéreas S.A., empresa da Argentina, com capital destacado de US$ 6,911 milhões para o ano de 2018 e de US$ 10,591 milhões para 2019. A companhia pretende operar no País com serviços de transporte aéreo internacional regular de passageiros, cargas e mala postal.

