Anac suspende operações de aeroclube dono de avião que caiu com Gabriel Diniz

Após o acidente fatal com uma aeronave do Aeroclube de Alagoas que matou o cantor Gabriel Diniz, do hit “Jenifer”, a empresa teve suas operações suspensas. Quem informou a decisão foi a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), durante esta segunda-feira (27). A agência interditou também as nove aeronaves pertencentes ao Aeroclube. Além do artista, também morreram na queda do avião o piloto e o copiloto, que eram diretores do local.

“A aeronave, de matrícula PT-KLO, da fabricante Piper Aircraft e de propriedade do Aeroclube de Alagoas, estava registrada na categoria Instrução e não poderia prestar serviço fora da sua finalidade, incluindo o transporte remunerado de pessoas”, disse a Anac.

A agência informou ainda que abriu um processo administrativo para apurar possíveis irregularidades em relação à operação da aeronave acidentada. Entre as apurações, estão as condições em que estava sendo feito o transporte de passageiro em aeronave de Instrução, categoria destinada a voos de treinamento.

“Após a conclusão da investigação ou mesmo durante o andamento do processo administrativo instaurado, os responsáveis poderão ser multados e ter licenças e certificados cassados. Além da aplicação de sanções administrativas, a Anac pode encaminhar denúncia ao Ministério Público e à Polícia para que sejam tomadas medidas no âmbito criminal”, informou a agência.

As investigações sobre as causas do acidente estão sendo conduzidas pelo Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa II), de Pernambuco, órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), do Comando da Aeronáutica.

