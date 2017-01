Analu Giacomolli e Tarik Campos no Summer Lounge deste final de semana

Analu Giacomolli e Tarik Campos se apresentam neste sábado e domingo, respectivamente, no Rede Pampa Summer Lounge, às16h, na beira-mar de Atlântida. Conhecida pela diversidade de seus sets, a estilista gaúcha Analu Giacomolli leva sua energia contagiante por onde passa. Do deep house ao EDM, e também com projeto OPEN FORMAT (eletrônica, funk, pop e hip hop) ela já dividiu lines com dj s do mundo inteiro, nos principais clubs do Brasil, Miami e Punta del Este. Cafe de la Musique, Pink Elephant, Q5 Brasilia, Liv & Fly Porto Alegre, Josephine São Paulo, Planeta Atlântida, Miami Summer Play, O La Fiesta Punta, estão na lista por onde já passou.

Tarik Campos é um artista que mantém uma profunda pesquisa no House e Techno sem perder suas referencias em rock, jazz, funk, soul, disco e hip-hop, o que lhe dá um enorme leque de opções para envolver o ouvinte e proporcionar uma experiência musical impar. Sempre envolvido na disseminação da cultura de música eletrônica, co-idealizou o movimento #SENTANDOALENHA, a fim de propagar a boa música eletrônica com pluralidade cultural.

