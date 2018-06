ANAS International Enterprise assina acordo de cooperação com o Governo do RS

Em ato solene em Porto Alegre no Palacio Piratini, sede do Governo estadual, foi assinado no dia 22 de maio passado o acordo de cooperação entre ANAS International Enterprise e o Estado do Rio Grande do Sul e EGR (Empresa Gaucha Rodoviarias). Como declararam os assinantes, o Governador do Estado José IvoSartori e o Diretor da ANAS para America Latina Eng. Marcello Petrangeli, esta ferramenta normativa marca o inicio da presença da empresa italiana no Brasil e de próximos investimentos no setor das infraestruturas do quinto País mais populoso do mundo. Tecnologia italiana de vanguarda para a gestão da rede rodoviária com o objetivo de melhorar a qualidade da vida de todos.

Mencionando a recente fusão de ANAS com “Ferrovie dello Stato” (as ferrovias publicas da Itália) e as potencialidades que essa pode comportar para o Estado do Rio Grande do Sul, Petrangeli acrescentou: “um ótimo resultado para o Sistema Itália e para o reforço das relações bilaterais, obtido também graças ao “jogo de equipe” (o precioso apoio do Consulado Geral em Porto Alegre e a constante coordenação da nossa Embaixada em Brasilia)”.

