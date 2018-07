A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) deve encerrar até o final de agosto os testes em laboratório para uso da faixa de 3,5 GHz em aplicações de 5G, tecnologia com velocidade de navegação até 20 vezes mais rápida na internet. Conforme um conselheiro do órgão, o plano é promover o leilão da tecnologia no ano que vem.

