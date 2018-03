À espera do desfecho da Justiça sobre o processo em que é acusado de tentar atrapalhar as investigações da Operação Lava-Jato, André Esteves traça planos para voltar a exercer um cargo formal no BTG Pactual. Esteves foi afastado da instituição no fim de 2015, após ser preso sob suspeita de tentar comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró.

