André Gonçalves diz que já se considera casado com Danielle Winits: “É minha dona”

Danielle Winits e André Gonçalves tomaram café da manhã com Ana Maria Braga no “Mais Você” desta terça-feira. O casal começou a namorar durante o quadro “SuperChef Celebridades”, exibido no programa da apresentadora. “Nosso café da manhã trás uma alegria para mim. O amor sempre rondou o programa, mas desta vez deu uma rasante! Tem dois corações apaixonados aqui”, comemorou Ana Maria Braga.

André Gonçalves contou como foi o momento em que pediu a namorada em casamento, em um restaurante de Portugal. “Comprei as alianças escondido e resolvi fazer uma surpresa. Eu tenho 40 anos, sei o que eu quero da vida. Meus filhos acharam lindíssimo”, disse o ator.

Ana Maria Braga reparou que o casal usa aliança na mão esquerda e André disse que já se considera casado. “Eu já me considero um homem casado, é minha dona. Mas a gente é noivo, queremos unir nossas famílias com uma cerimônia pequena, com um juiz de paz. Temos cinco filhos juntos.”

Dani Winits e André Gonçalves também relembraram como começou o namoro. “É um olhar, é um momento… E a gente teve a oportunidade de ter esse momento livre na vida. Você que é a madrinha, foi no quintal da sua casa!”, disse o ator. “Eu estava separada há uns quatro meses, e estava feliz de estar aqui. Estava quieta, na minha. A gente é parecido, a gente é desastrado”, afirmou Dani.

O casal pensa até em ter filhos juntos. “Queremos uma filha, mas é mais para frente, é natural que isso aconteça. Meus filhos amam a Dani, mas no futuro a gente vai ter, sim”, garantiu André Gonçalves. “Eu sou mãe de homem, só sai homem, já falei”, brincou Dani. (AD)

