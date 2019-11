André Islabão autografa na Feira do Livro Entre a estatística e a medicina da alma – Ensaios não controlados do Dr. Pirro

O médico André Islabão autografa o seu primeiro livro, Entre a estatística e a medicina da alma – Ensaios não controlados do Dr. Pirro (Pubblicato Editora, 2019, 236 páginas, R$ 60,00), na 65ª Feira do Livro de Porto Alegre. A sessão de autógrafos do autor gaúcho será na quarta-feira, dia 6 de novembro, a partir das 18h30, na Praça de Autógrafos, na Praça da Alfândega.

O livro de André Islabão pretende contribuir para restabelecer a relação médico-paciente e humanizar as consultas e as internações hospitalares. O autor propõe uma reflexão a respeito da saúde pública e do futuro da própria medicina diante de interesses econômicos e novas tecnologias, como os aplicativos e dispositivos de saúde online. Questiona excessos da indústria farmacêutica e alerta para os efeitos colaterais de medicamentos e exames nem sempre recomendáveis.

Para ilustrar metaforicamente o conteúdo, o escritor buscou inspiração no significado da expressão “vitória de Pirro” e no ceticismo do filósofo Pirro de Élis, criando a figura do “Dr. Pirro”, como um pseudônimo.

André Islabão nasceu em Pelotas (RS), no dia 29 de setembro de 1971. É formado em Medicina pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Reside desde 1992 em Porto Alegre (RS), onde trabalha. É “médico, mas também pai, músico, tradutor, compositor, artista e escritor” – como se define. Decidido a tentar reduzir o abismo crescente entre a medicina moderna e a visão mais holística do ser humano, acredita que a saúde da alma é tão importante quanto a do corpo. Pensando nisso começou a escrever livros, compartilhando suas ideias. Juntou o piano a suas ferramentas terapêuticas e passou a levar um pouco de alegria em forma de música a algumas casas geriátricas da cidade.

