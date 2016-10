André Marques está apaixonado por Cleo Pires. Ele é o apresentador global que tem andado atrás da atriz, disposto a engatar um romance com a morena.

O bonitão tem investido pesado na filha de Glória Pires. Na última terça-feira (5), a dupla foi flagrada em um bar em Ipanema, no Rio de Janeiro. Em um determinado momento, a morena foi clicada dando um beijo carinhoso no rosto do rapaz. De lá, a dupla seguiu para a casa da assessora da musa, Piny Montoro.

Segundo o jornalista Léo Dias, do “Fofocando”, SBT, Cleo ainda não sabe se ficará com o apresentador do “The Voice Kids”. Por enquanto, o casal segue conversando e ainda não rolou beijo.

Solteira há oito meses, a Tamara de “Haja Coração” – novela das 19h da TV Globo – tem abalado corações no Projac.

Além do ex de Fernanda Vasconcellos, vários atores do canal estariam de olho na artista. A filha de Fábio Jr. não assume nenhum relacionamento desde que terminou seu romance com Rômulo Neto com quem dividiu o mesmo teto durante três anos.

Recentemente, Cleo negou rumores de que estaria vivendo um affair com sua assessora.

