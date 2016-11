André Marques surpreende ao revelar que foi casado por sete anos

Essa é novidade pra muita gente. Desde o fim do relacionamento com Fernanda Vasconcellos, em 2008, André Marques sempre foi apontado como solteiro, só que o estado civil dele foi outro por muito tempo.

Na coletiva de imprensa da nova temporada do “The Voice Kids”, que ele irá apresentar, Marques revelou que foi casado por sete anos ao ser questionado se ficou com vontade de ter filhos quando começou a trabalhar com os candidatos mirins do programa musical.

“Primeiro tenho que ter a esposa, né? As pessoas não sabem, mas sou recém-solteiro. Não falo muito da minha vida, mas fui casado por sete anos e só estou falando agora porque me separei e vocês não vão saber quem é. Mas, quando me casar, vou querer ter filhos, sim”, disse ele.

Marques contou o motivo de ter mantido o relacionamento de sete anos quase em segredo por tanto tempo.

“Sempre fui discreto para preservá-la, ela não é do meio artístico. Quando os dois são, ok, como quando namorei a Fernanda Vasconcellos. Mas acho que, com essa, não ia acrescentar em nada a vida dela. Não teve flagrante e assim ninguém viu”, contou.

Segundo o apresentador, o relacionamento terminou há pouco mais de 1 ano. “Hoje em dia somos grandes amigos, temos gostos em comum e ela tem a chave da minha casa. De grandes amores, ficam as amizades”.

