Está marcado para 23 de setembro o primeiro show da carreira do tenor Andrea Bocelli em Porto Alegre. A apresentação ocorrerá no Estádio Beira-Rio e será o primeiro da turnê brasileira do artista, que passará ainda por Brasília e São Paulo. A Orquestra Juvenil Heliópolis e o Coral da Gente do Instituto Baccarelli farão uma participação no show. Os ingressos custam a partir de R$ 150.

