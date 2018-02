Andrei Silvio Dal Lago, Comandante-geral da Brigada Militar, recebe convite para participar do Fórum Os Caminhos do Rio Grande e Troféu Brasil Expodireto Cotrijal

O diretor superintendente da Rede Pampa, Wanderley Ruivo, visitou esta semana o CBMRS (Comando da Brigada Militar do RS), entregando oficialmente convites a Andrei Silvio Dal Lago, Comandante-geral da Brigada Militar, para participar de dois grandes eventos que encabeçam a programação da Rede Pampa para os próximos dias.

Um deles é o Fórum Os Caminhos do Rio Grande, que acontece no próximo dia 16, na SABA em Atlântida. A iniciativa integra o projeto RS Sustentável do grupo e visa discutir junto a lideranças e autoridades, temas relevantes para a melhoria da qualidade de vida da sociedade gaúcha como um todo. Outro evento é a entrega do Troféu Brasil Expodireto Cotrijal. O Troféu chega a sua 9ª edição, quando estará premiando, em Carazinho, no dia 04 de março, personalidades e empresas que mais contribuíram para o desenvolvimento do agronegócio no País no último ano.

