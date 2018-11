Andréia Borges de Azevedo lança livro de fotos e poesia sobre os Campos de Cima da Serra Gaúcha

A poesia e a beleza dos Campos de Cima da Serra Gaúcha, presentes no cotidiano da escritora Andréia Borges de Azevedo, ecoam no livro Na Direção das Montanhas (AGE Editora, 108 páginas, R$ 120,00, na Feira: R$ 96,00). Durante a 64.ª Feira do Livro de Porto Alegre o lançamento da obra ocorrerá no dia 4 de novembro, às 17h30.

Na obra, a autora expressa um olhar inerente à vida bucólica e uma narrativa poética pujante. O livro reúne fotografias e poemas que expressam a sensibilidade da escritora, compondo um rico painel, onde a natureza, a experiência e as memórias se encontram.

Uma experiência visual que se transporta para os versos, segundo Yamil e Sousa Dutra, do Deutsch Bibliotek Institut (DBI), Berlim, RFA: “A cada passada de página encontramos, de um lado, a imagem fotografada de um momento, de uma ação, do campo, da natureza e de suas variações climáticas, dos animais, dos velhos instrumentos, de muros de pedra, de velhas casas entristecidas pelo tempo, das cercas brancas, de céu e nuvens a se encontrarem no horizonte, e, do outro, o reflexo poético e a descrição, que vêm em versos que se originam no coração e nas lembranças. Seus textos, seus versos e sua fotografias são testemunho dessa rica passagem por um mundo que escapa a muitos. Em outras palavras, Andréia Borges de Azevedo nos relata seu mundo com o cuidado objetivo de um profissional de imprensa, mas com a qualidade amorosa de quem é apaixonada pela sua terra”, celebra.

Andreia Borges de Azevedo

Natural de São Francisco de Paula (RS). Cursou Jornalismo na Unisinos – Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Em 2012 lançou o romance Movidos pelos Ventos (AGE Editora). Na Direção das Montanhas é seu segundo livro.

