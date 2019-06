Andressa Alves está fora da Copa do Mundo por lesão na coxa esquerda

View this post on Instagram

Difícil escrever qualquer coisa nesse momento, acabei me lesionando ontem no treino,uma lesão na coxa e estou fora da copa do mundo, com certeza é o pior dia pra mim dentro do futebol, eu não consigo acreditar que no meu melhor momento aconteceu isso tenho um sentimento de frustração enorme, de raiva😭.Hoje e durante o resto da copa vou ser mais uma torcedora apaixonada pela seleção, gritando todos os minutos, temos um grande jogo hoje e confio no nosso time tenho certeza que vamos fazer uma grande partida. Torçam pela gente. 🇧🇷⚽️ 🙌🏾 Deus é bom o tempo todo @selecaofemininadefutebol