Andressa Urach volta para o ex-marido e marca casamento

Andressa Urach acaba de fechar com chave de ouro a sua história de transformação. A ex-modelo e apresentadora, que teve a vida pontuada por escândalos e polêmicas, voltou para o ex-marido, o gestor de segurança Tiago Costa.

Ela foi casada com Tiago por sete anos e juntos tiveram o filho, Arthur, 11 anos. Há menos de um mês o casal reatou o relacionamento e já marcou a data do casamento civil: dia 31, mesmo dia em que se conheceram. “Eu o amo e vamos reconstruir nossa família, vou lutar por meu casamento todos os dias da minha vida. Meu filho está feliz em ter o pai de volta, hoje somos uma família completa!”, vibrou Andressa, que está em Porto Alegre, hospedada na casa dos sogros.

Assim que iniciou o seu processo de conversão, Urach procurou o ex para lhe pedir perdão. Desde então passaram a se falar com mais frequência. Mas foi no aniversário de Arthur, em maio, que eles começaram a se entender melhor. “Naquele dia se completava dois anos da minha conversão. Ele terminou um relacionamento para voltar para mim. Sinto muito pela moça, mas somos uma família que foi restaurada.”

Por causa da vida midiática e repleta de escândalos que Andressa mantinha no passado, Tiago preferia se manter discreto. O casal começou a se relacionar quando ainda eram adolescentes. Na época a apresentadora tinha 15 anos. Hoje ele está com 30 e Urach fará 29 no dia 11. “Voltar para ele é o meu presente de aniversário. Estou muito feliz! Tão feliz que tenho vontade de chorar!”, diz ela.

Comentários