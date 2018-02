Android P pode avisar quando as ligações estiverem sendo gravadas

Um pouco antes de o Android P ser liberado para desenvolvedores, alguns dos possíveis recursos da nova versão do sistema operacional da Google começaram a surgir em rumores, que sugerem mudanças que incluem visual remodelado para se adaptar a aparelhos com o peculiar “notch” e melhorias visuais para atrair os usuários do iOS. Os boatos também sugerem que o sistema será versátil o suficiente para se adaptar a aparelhos menos convencionais e contará com otimizações para reduzir o consumo da bateria.

O site XDA Developers informou que mais um novo recurso será adicionado ao leque de funções do Android 9.0 P. De acordo com informações encontradas nas documentações oficiais do código fonte do novo sistema operacional, ele oferecerá uma função capaz de notificar quando uma chamada estiver sendo gravada.

Ao que tudo indica, a decisão de ativar ou não essa função caberá diretamente às respectivas operadoras de telefonia móvel. De forma resumida, o recurso vai detectar o nome do pacote do aplicativo de gravação de chamadas e irá emitir um sinal sonoro a cada 15 segundos para avisar o usuário de que a ligação está sendo gravada do outro lado da linha.

Apesar de este tipo de função não ser uma das mais esperadas no Android P, ela é muito importante para a privacidade dos usuários, principalmente em situações particulares em que pessoas podem ser prejudicadas com gravações sem o consentimento de ambas as partes.

