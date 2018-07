Aneel suspende Furnas de leilões

A Aneel decidiu suspender por um ano o direito da empresa Furnas de participar de leilões de geração e distribuição de energia promovidos pela autarquia. O motivo foi o descumprimento do contrato de implantação de 11 empreendimentos eólicos no Rio Grande do Norte. Pesou na decisão o histórico recente da empresa de atraso na implantação de novos empreendimentos.

