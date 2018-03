Aneel vê melhora na distribuição de energia

A qualidade dos serviços de distribuição de energia elétrica melhorou em 2017 na comparação com o ano anterior, de acordo com uma pesquisa divulgada nessa quinta-feira pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). O estudo apontou uma queda de 9,23% na quantidade média de horas em que os consumidores ficaram sem energia e de 7,5% na frequência das interrupções do serviço.

