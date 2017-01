Ângela Bismarchi abandona os desfiles de carnaval após se converter e diz que “quer o seu lugar no céu”

O carnaval deste ano terá uma baixa: Ângela Bismarchi se aposentou da folia em nome de Jesus. Foram anos e anos de dedicação, polêmicas e plásticas (A modelo chegou a modificar o formato dos olhos para ficar como uma oriental no desfile da Porto da Pedra, em 2008).

Em 2016, a loura decidiu atender a um chamado, que ela garante ter sido do Espírito Santo: “Sei que é difícil de acreditar, mas fui tocada e arrebatada. Senti a presença de Jesus no meu quarto, me chamando três vezes. Só que eu não fui e caí no mundão, posei nua, saí pelada na Avenida…”, conta ela.

Ângela e o marido, o cirurgião Wagner Moraes, passaram a frequentar os cultos ministrados por um pastor em Piratininga, em Niterói. “Fazemos parte de uma célula que estuda os ensinamentos de Jesus duas vezes por semana e leio a Bíblia todos os dias durante três horas”, enumera a modelo, que não quer rótulos: “Não gosto de ser chamada de evangélica. A religião separa as pessoas. Sou cristã”.

Apesar de não seguir uma igreja específica, Ângela diz que em breve será batizada. “Já estou procurando um lugar. Eu e Wagner vamos nos conectar ainda mais com Deus”, garante ela. “A vida na Terra é apenas uma passagem. Quero encontrar e garantir meu lugar no céu”.

Ângela Bismarchi diz ter se arrependido de escrever livro erótico (foto reprodução). Ângela Bismarchi quer se batizar (foto: reprodução) Ângela Bismarchi: chamado de Jesus (foto: reprodução/instagram). Ângela Bismarchi: chamado de Jesus (foto: reprodução/instagram).

Antes, porém, ela quer dar uma renovada no guarda-roupa. “Já falei com meu marido que preciso comprar roupas novas, que mostrem menos, que sejam mais elegantes. Não vou deixar de usar meus decotes e coisas que valorizem o corpo, mas não preciso me expor tanto”, justifica ela, que, no entanto, não pretende deixar de lado as cirurgias plásticas: “O corpo é o templo do espírito. Pretendo continuar cuidando bem dele. Uma mulher pode ter os melhores cirurgiões do mundo para ter seu corpo bem esculpido, mas ela não pode pagar para mudar o seu valor”.

Em sua trajetória, Ângela diz só se arrepender de ter enveredado pela escrita erótica. Ela chegou a lançar um livro onde contava as aventuras sexuais de Don Juan: “Coisas que a gente faz e se arrepende. Agora quero escrever sobre Maria Madalena”.

