Angela Maria, uma das grandes vozes da música brasileira, lança novo trabalho em Porto Alegre

Depois de ter seu show em Porto Alegre adiado no início deste ano, Angela Maria desembarca na Capital, neste domingo (11), para apresentação no Teatro do Bourbon Country. A cantora vem mostrar seu novo CD, “Angela à Vontade em Voz e Violão”, acompanhada pelo violonista Ronaldo Rayol.

Os ingressos que já haviam sido adquiridos para o show em março seguem valendo para esta apresentação. Ainda há entradas à venda.

No repertório, Angela canta clássicos que nunca foram regravados por ela, como “Nunca” (Lupicínio Rodrigues), “Retalhos de Cetim” (Benito Di Paula), “Só Louco” (Dorival Caymmi) e “Manhã de Carnaval” (Luiz Bonfá e Antônio Maria), além de seus grandes sucessos “Gente Humilde”, “Vida de Bailarina”, “Tango pra Tereza”, “Lábios de Mel”, “Falhaste Coração” e “Babalú”.

A artista apresenta ainda temas de Cartola (“As Rosas Não Falam”), Caetano Veloso (“Esse Cara”), Roberto e Erasmo (“O Portão”), entre outros, e atende pedidos da plateia que sempre pede alguma canção que não está no roteiro e acaba funcionando como momento surpresa do show.

SERVIÇO:

Angela Maria com show do novo CD “Angela à Vontade em Voz e Violão”

Dia 11 de setembro

Domingo, às 20h

Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80 / 2º andar – Shopping Bourbon Country)

INGRESSOS

Galerias

R$ 140,00

R$ 70,00

Mezanino

R$ 160,00

R$ 80,00

Plateia Alta

R$ 180,00

R$ 90,00

Plateia Baixa

R$ 180,00

R$ 90,00

Camarotes

R$ 180,00

R$ 90,00

Onde comprar – Call Center: 4003-1212 (de segunda a sábado, das 9h às 21h, e domingos, das 12h às 18h)

Agência Brocker Turismo: Av. das Hortênsias, 1845 – Gramado (de segunda a sábado, das 9h às 18h30min, e feriados das 10h às 15h).

Rua Coberta, Campus II, Universidade Feevale: Novo Hamburgo (de segunda a sexta, das 13h às 21h, e sábado, das 9h às 14h). Mais informações pelo telefone 3271-1208

Bourbon Shopping Novo Hamburgo: Av. Nações Unidas, 2001 – 2º Piso / Centro de Novo Hamburgo (de segunda a sábado, das 13h às 21h).

Bilheteria do Teatro do Bourbon Country: Av. Túlio de Rose, nº 80 / 2º andar (de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo e feriado, das 14h às 20h)

