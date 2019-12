Notas Mundo Angela Merkel é a mulher mais poderosa do mundo, diz a Forbes

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2019

Pelo nono ano consecutivo, a chanceler alemã Angela Merkel foi considerada a mulher mais poderosa do mundo, segundo a lista da revista Forbes. Única mulher a comandar uma nação do G20 em um cenário em que apenas 5% dos chefes de governo e 24% dos parlamentares do mundo são do sexo feminino, Merkel já apareceu 14 vezes no ranking.

Voltar Todas de Notas Mundo

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário