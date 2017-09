No dia 24, Angela Merkel e Martin Schulz disputarão o cargo de primeiro-ministro da Alemanha. De acordo com as últimas sondagens, a atual titular lidera as pesquisas de intenção de voto, com grandes chances de conquistar um quarto mandato. No domingo, os dois candidatos participaram do único debate televisivo da campanha, que ainda tem 40% dos eleitores indecisos.

Compartilhe

Deixe seu comentário: