Ângela Merkel rebate Donald Trump e diz que a Europa é dona de seu próprio destino

A chanceler alemã, Angela Merkel, rebateu nesta segunda-feira as declarações do presidente eleito Donald Trump, que disse acreditar que outros países deixarão a União Europeia, assim como o Reino Unido. Além disso, Trump fez duras críticas à política migratória de Merkel. “Penso que nós, europeus, temos nosso destino em nossas próprias mãos”, ressaltou Merkel.

O republicano chamou a política de recepção a refugiados do governo alemã, frente à maior crise migratória desde a Segunda Guerra Mundial, de “um erro catastrófico”. Merkel se esquivou de responder diretamente sobre o assunto. “Estou pessoalmente aguardando a posse do presidente dos EUA. Então, é claro, iremos trabalhar com ele em todos os níveis”, disse ela.

A Alemanha já acolheu mais de 1 milhão de imigrantes e atua como protagonista nas negociações dentro da União Europeia para encontrar uma solução ao drama humanitário dos que fogem de guerras, perseguições e pobreza em seus países. Sua política gerou críticas da ala conservadora do país. E de Trump:

“Eu acho que ela cometeu um erro catastrófico ao receber todos aqueles ilegais. Ninguém nem sabe de onde eles vêm”, declarou o republicano, que, em sua campanha presidencial, chegou a prometer construir um muro na fronteira mexicana e proibir a entrada de muçulmanos nos EUA.

Trump disse ainda que a União Europeia se tornou um veículo para a Alemanha. E afirmou acreditar que outros países seguirão os passos do Reino Unido para deixar o bloco europeu, uma vez que a União Europeia foi profundamente prejudicada pela crise migratória.

“Se [os países da União Europeia] não tivessem sido obrigados a aceitar tantos refugiados, com todos os problemas que carregam, não teria acontecido o Brexit”, afirmou o republicano, dizendo que os britânicos foram espertos ao votarem pela saída da União Europeia. “Acho que manter a União Europeia unida não será tão fácil quanto muita gente pensa.” (AG)

