Celebridades Angélica assume que mudou apelido de Huck por ex-namoradas: “Tenho trauma”

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2020

"Nunca chamei o Luciano de Lu. Ele foi muito namorador", disse Angélica Foto: Divulgação "Nunca chamei o Luciano de Lu. Ele foi muito namorador", disse Angélica (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Angélica fez uma revelação sobre sua intimidade conjugal durante sua participação no “Altas Horas”, da TV Globo, de sábado (04). A apresentadora, que recebeu um “mar de flores” do marido em seu aniversário de 46 anos, contou que nunca chamou o marido por seu apelido mais óbvio, Lu, por causa das ex-namoradas do artistas.

“Nunca chamei o Luciano de Lu. Ele foi muito namorador e todas [as ex-namoradas] o chamavam de ‘Lu’. Então, dizia que elas eram ‘as amigas do Lu’ e eu não queria ser uma ‘amiga do Lu’. Tenho trauma. Até hoje não consigo chamá-lo assim”, revelou.

A mãe de Joaquim, Benício, que recentemente comemorou seus 12 anos, e Eva contou, então, como ela e o marido, casados há 15 anos, costumam se chamar na intimidade. “São coisas loucas, muito loucas. Chamo de ‘Amor’, ele me chama de Xão [de paixão], chamo de ‘Pipo’, nada a ver, né? Bily”.

E se divertiu ao contar que no início do namoro, quando a relação entre eles ainda era mantida em sigilo, ganhou o apelido de um animal. “Quando a gente começou a namorar, ninguém podia saber e ele tinha que falar comigo por códigos porque sempre estava gravando no estúdio. Ele me ligava e me chamava de Shamu, a baleia! Ele estava gravando as baleias, em Orlando, então foi o primeiro nome que veio à cabeça”, explicou.

Apesar de ter começado na carreira artística quando ainda era bem pequena, Angélica contou que não imagina a filha, Eva, que impressiona pela personalidade forte, seguindo o mesmo caminho tão cedo.

“Quando comecei, era uma diversão. Quando fui crescendo, fui percebendo a responsabilidade daquilo, tinha muita gente envolvida. Hoje, quando vejo minha filha, eu com 7 anos já fazia muita coisa. Fico pensando como cada um tem a sua história. Minha filha tem uma vida muito diferente da que eu tinha. Pra mim, foi legal, deu muito certo, mas não sei como seria a minha filha, é estranho pensar”, afirmou.

Voltar Todas de Celebridades

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário