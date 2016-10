Angélica e Luciano Huck vão ao cinema usando roupas muito parecidas

Angélica e Luciano Huck não têm vergonha de demostrar carinho em público. Os dois foram flagrados passeando de mãos dadas em um shopping do Rio. O casal deixou os filhos em casa para ir assistir o filme “Inferno”, baseado no fenômeno literário homônimo de Dan Brown. O longa, estrelado por Tom Hanks, entrou há pouco tempo em cartaz nos cinemas.

E a vontade de ficar juntinho é tanta que os dois apostaram um look total black muito parecido para o passeio. Tanto as blusas de manga comprida quanto as calças tinham mesmo tom. (AG)

